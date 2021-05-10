Яке свято відзначають українці 11 травня і кого потрібно привітати з іменинами – дивіться на Фактах ICTV.

11 травня – яке сьогодні свято

У вівторок, 11 травня, у народі святкують Максимів день. За старих часів, у цей день люди ходили збирати березовий сік, який вважався саме тоді цілющим.

Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі, які запасалися ліками на найближчі місяці, а потім використовували їх для лікування хворих.

Також у 2021 році на 11 травня випадає Радониця – особливий день, у який поминають усіх померлих. Щороку у цей день віряни спочатку йдуть до церква, а потім – на кладовище, щоб пом’янути померлих родичів.

Прикмети на 11 травня

якщо метелики поховалися під дахом, то варто чекати вітру і похолодання;

якщо пізно зацвіли кульбаби, літо може бути посушливим;

якщо на сході на небі немає хмар, літо обіцяє бути сонячним.

Що не можна робити 11 травня

бажано не починати нічого нового;

не відкладати справи “на потім”;

не варто сперечатися без причини.

Іменини 11 травня

День ангела 11 травня святкують Віталій, Кирило і Максим.

Календар церковних свят на червень

Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке випадає на 20 число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.