11 травня чоловік, який має ім’я Максим, святкує день ангела. Цей хлопець – талановитий, завзятий, працьовитий чоловік з неймовірною енергетикою.
Ім’я Максим в перекладі з латинської мови означає найбільший, величний – саме так можна охарактеризувати володаря цього імені.
Максим – людина, яка володіє сильною харизмою і хорошим почуттям гумору. Саме Максим завжди перебуває в центрі уваги у дівчат, оскільки цей чоловік дуже привабливий.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ангела Максима – впевнені, цей чоловік буде вдячний за увагу.
СМС привітання з Днем ангела Максима
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Вбереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Більше радісних хвилин.
Хай щире щастя та удача
Тебе супроводжують всюди.
Ікра, машини, яхта, дача
Все це неодмінно буде.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
Днів ангела в році є дуже багато,
Та ось день Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Та більше радісних хвилин.
***
З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
Привітання з Днем ангела Максима у листівках
Календар свят на травень 2021
Згідно з календарем свят на травень 2021 року, українці відзначатимуть багато неофіційних свят. Зокрема свої святкові дати відзначать представники різних професій – медичні сестри, пульмонологи, філологи, хіміки, а також співробітники книжкових видавництв.
Серед них – Всесвітній день медичних сестер (12 травня), День пульмонолога (17 травня), День філолога (25 травня), День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України (29 травня), а також День хіміка (30 травня).
Однак будуть також дати, присвячені історії України. Наприклад, День боротьби за права кримськотатарського народу (18 травня), День вишиванки (20 травня), а також День морської піхоти України (23 травня).
Серед інших цікавих міжнародних дат – Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (12 травня), Міжнародний день астрономії (15 травня), Міжнародний день чаю (21 травня) та Всесвітній день блондинок (31 травня).