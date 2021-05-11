11 травня чоловік, який має ім’я Максим, святкує день ангела. Цей хлопець – талановитий, завзятий, працьовитий чоловік з неймовірною енергетикою.

Ім’я Максим в перекладі з латинської мови означає найбільший, величний – саме так можна охарактеризувати володаря цього імені.

Максим – людина, яка володіє сильною харизмою і хорошим почуттям гумору. Саме Максим завжди перебуває в центрі уваги у дівчат, оскільки цей чоловік дуже привабливий.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ​​ангела Максима – впевнені, цей чоловік буде вдячний за увагу.

СМС привітання з Днем ангела Максима

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Вбереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Більше радісних хвилин.

Хай щире щастя та удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось день Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та більше радісних хвилин.

***

З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання з Днем ангела Максима у листівках

Календар свят на травень 2021

Згідно з календарем свят на травень 2021 року, українці відзначатимуть багато неофіційних свят. Зокрема свої святкові дати відзначать представники різних професій – медичні сестри, пульмонологи, філологи, хіміки, а також співробітники книжкових видавництв.

Серед них – Всесвітній день медичних сестер (12 травня), День пульмонолога (17 травня), День філолога (25 травня), День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України (29 травня), а також День хіміка (30 травня).

Однак будуть також дати, присвячені історії України. Наприклад, День боротьби за права кримськотатарського народу (18 травня), День вишиванки (20 травня), а також День морської піхоти України (23 травня).

Серед інших цікавих міжнародних дат – Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (12 травня), Міжнародний день астрономії (15 травня), Міжнародний день чаю (21 травня) та Всесвітній день блондинок (31 травня).