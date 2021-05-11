Космічний апарат NASA повертається на Землю зі зразками астероїда Бенну

Апарат аерокосмічного агентства NASA зібрав зразки астероїда Бенну. Космічний корабель прибуде на Землю у 2023 році.

10 травня космічний корабель запустив свої головні двигуни на повну потужність на сім хвилин. Цей сильний маневр допоміг відкинути апарат від астероїда зі швидкістю майже 1 тис. км за годину.

Після подвійного обороту навколо Сонця космічний корабель OSIRIS-REx має досягти Землі приблизно 24 вересня 2023 року. Після повернення капсула, що містить частини астероїда Бенну, відокремиться від корабля та увійде в атмосферу Землі.

Після цього капсула зі зразками астероїда сяде за допомогою парашуту на випробувальний та тренувальний полігон у Західній пустелі Юти, де на неї вже чекатимуть науковці.

Щоб реалізувати багаторічний план місії, інженери-судноводії виконали розрахунки та написали комп’ютерний код, щоб космічний апарат “знав”, коли і як йому потрібно відштовхнутися від астероїда Бенну.

Після відбуття з Бенну наступна важлива мета команди – благополучна доставка зразка на Землю. В цей час аерокосмічне агентство плануватиме майбутні дії апарата, щоб космічний корабель залишався на курсі протягом усього шляху.

Місія NASA

Дата вильоту 10 травня була точно розрахована на основі вирівнювання астероїда Бенну з Землею. Мета зворотного маневру – доставити космічний корабель на відстань приблизно 10 тис. км від Землі у вересні 2023 року.

Хоча OSIRIS-REx все ще має багато палива, команда намагається зберегти якомога більше для потенційного використання – розширеної місії на інший астероїд після повернення капсули зі зразком на Землю. Цього літа команда вивчить можливість такої місії.

Курс космічного корабля визначатиметься переважно гравітацією Сонця, але інженерам NASA іноді доведеться вносити невеликі корективи в курс через згорання двигуна.

Команда проведе коригування курсу за декілька тижнів до повернення на Землю, щоб точно визначити місце розташування і кут викиду капсули зі зразком в атмосферу Землі. Занадто низьке занурення може призвести до того, що капсула вилетить з атмосфери.

Якщо ж капсула перебуватиме занадто високо, то може згоріти через тертя та тепло з атмосфери. Якщо OSIRIS-REx не зможе звільнити капсулу, то у команди є запасний план, щоб відвести її від Землі та повторити спробу у 2025 році.

Науковці використовуватимуть інформацію, отриману від дослідження астероїда Бенну, для того, щоб краще зрозуміти будову Сонячної системи та умови формування життя на Землі.

Джерело: NASA