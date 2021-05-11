Радониця або ж Проводи — це день присвячений для поминання померлих рідних. Він щороку відзначається на дев’ятий день після Великодня.

У 2021 році Радониця випадає на 11 травня.

Зокрема, у цей день вірянам обов’язково потрібно відвідати церкву, а після – сходити на цвинтар, аби пом’янути померлих родичів та близьких.

Радониця знаменує день перемоги над смертю. Водночас у цей день живі повинні не віддаватися скорботі, а навпаки, радіти через те, що їхні близькі досягнули вічного життя.

Що не можна робити в Радоницю 2021:

влаштовувати поминальні обіди на цвинтарі;

поминати померлих вином чи горілкою;

приносити та залишати на могилах алкоголь померлим;

виставляти на вікно їжу для померлих;

прати, прибирати і шити;

займатися садом і працювати на городі;

лаятися, кричати, обманювати та кривдити;

не рекомендують ходити на цвинтарі вагітним та малим дітям;

відмовляти в допомозі;

нести щось в будинок із кладовища.

Водночас на Радоницю потрібно роздати їжу бездомним та безпритульним, аби ті пом’янули померлих.

Також у цей день треба принести на могили покійних живі квіти, помолитися та поставити в храмі свічку за упокій.

Поминальні дні 2021

У православному календарі є кілька днів для поминання покійних близьких і родичів.

Майже всі поминальні дні прив’язані до головного християнського свята – Великодня, тому дати щорічно змінюються.

Зокрема у 2021 році Гробки відзначають 11 травня, а поминання загиблих воїнів – 9 травня.

Детальніше про поминальні дні в Україні читайте на Фактах ICTV.