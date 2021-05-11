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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Сильний вітер та пожежна небезпека: в Україні погіршиться погода

Погода ICTV

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов у низці регіонів країни.

Зокрема 11 травня у південних та східних областях України очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Також у південних, східних, центральних та західних регіонах, а також у Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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За даними Укргідрометцентру, в цей день також на високогір’ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з відлигою.

Погода на 11 травня

За даними синоптиків, погода в Україні 11 травня буде переважно сонячною. Також очікуються дощі в східних та південних областях.

У Києві 11 травня синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть до + 21 °, а вночі від + 4 ° до + 6 °. Повний прогноз погоди в Україні на 11 травня читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: ДСНС

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