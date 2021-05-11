PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Вгору
Вгору
X
Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках
Gmail є однією з найпопулярніших та найпростіших у використанні поштових служб, яка створена компанією Google.
Дуже важливо встановити надійний пароль, щоб ніхто не зміг зламати вашу електронну пошту та скористатися нею.
На випадок, якщо ви хочете поміняти комбінацію, яку встановили раніше, на нову, Факти ICTV підготували для вас статтю – як змінити пароль Gmail.
Крок 1. Увійдіть в обліковий запис Gmail
Відкрийте сайт gmail.com і вкажіть адресу електронної пошти або номер телефону, на який зареєстрована ваша поштова скринька. Далі вкажіть пароль.
Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках / 2 фотографии
Крок 2. Відкрийте налаштування
У правому верхньому куті натисніть на значок налаштування. Після цього перейдіть в усі налаштування.
Крок 3. Відкрийте акаунт і імпорт
Із запропонованих дій, які з’явилися на екрані, оберіть обліковий запис та імпорт.
Крок 4. Натисніть змінити пароль
Відкрийте пункт змінити пароль. Після цього вам запропонують ввести вашу стару комбінацію для того, щоб переконатися, що це точно ви.
Крок 5. Вкажіть новий пароль
Встановіть надійний пароль і підтвердіть його.
Фото: Depositphotos