Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках

Gmail є однією з найпопулярніших та найпростіших у використанні поштових служб, яка створена компанією Google.

Дуже важливо встановити надійний пароль, щоб ніхто не зміг зламати вашу електронну пошту та скористатися нею.

На випадок, якщо ви хочете поміняти комбінацію, яку встановили раніше, на нову, Факти ICTV підготували для вас статтю – як змінити пароль Gmail.