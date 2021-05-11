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Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках
Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |
Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках

Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках

Gmail є однією з найпопулярніших та найпростіших у використанні поштових служб, яка створена компанією Google.

Дуже важливо встановити надійний пароль, щоб ніхто не зміг зламати вашу електронну пошту та скористатися нею.

На випадок, якщо ви хочете поміняти комбінацію, яку встановили раніше, на нову, Факти ICTV підготували для вас статтю – як змінити пароль Gmail.

Крок 1. Увійдіть в обліковий запис Gmail

Відкрийте сайт gmail.com і вкажіть адресу електронної пошти або номер телефону, на який зареєстрована ваша поштова скринька. Далі вкажіть пароль.

  • как изменить пароль Gmail
  • как изменить пароль Gmail
  • как изменить пароль Gmail
  • как изменить пароль Gmail
Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція в картинках / 2 фотографии

Крок 2. Відкрийте налаштування

У правому верхньому куті натисніть на значок налаштування. Після цього перейдіть в усі налаштування.

Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція

Крок 3. Відкрийте акаунт і імпорт

Із запропонованих дій, які з’явилися на екрані, оберіть обліковий запис та імпорт.

как изменить пароль Gmail

Крок 4. Натисніть змінити пароль

Відкрийте пункт змінити пароль. Після цього вам запропонують ввести вашу стару комбінацію для того, щоб переконатися, що це точно ви.

как изменить пароль Gmail

Крок 5. Вкажіть новий пароль

Встановіть надійний пароль і підтвердіть його.

Як змінити пароль Gmail – покрокова інструкція

Фото: Depositphotos

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