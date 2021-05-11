12 травня – 132 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.
12 травня – яке сьогодні свято
Цього дня відзначають професійне свято – Міжнародний день медичної сестри.
Також віряни вшановують Дев’ять мучеників. Згідно з переказами, у місті Кизик служили та проповідували християнство дев’ять праведних чоловіків. Вони постраждали у ІІІ ст. до н. е. за віросповідання, язичники після довгих тортур стратили мучеників.
Іменини 12 травня
День ангела цього дня святкують Арсеній, Василь, Іван.
Прикмети на 12 травня
- Схід сонця яскравий та ясний – літо буде теплим.
- Зоряне небо вночі 12 травня – до багатого урожаю.
- Багато хрущів – чекай посухи.
Що не можна робити 12 травня
- Лаятись та сваритись, а також тримати у голові негативні думки.
- Сновидіння у ніч на 12 травня віще, проте розповідати про нього нікому не можна.
Календар свят на 2021 рік
На початку травня віряни вже відзначили головне церковне свято року – Великдень.
Проте попереду на них чекає ще низка важливих дат, зокрема Трійця у червні.
Детальний календар церковних свят на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.