PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Міжнародний день медичної сестри: яке свято 12 травня

Міжнародний день медичної сестри: яке свято 12 травня

12 травня – 132 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.

12 травня – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають професійне свято – Міжнародний день медичної сестри.

Також віряни вшановують Дев’ять мучеників. Згідно з переказами, у місті Кизик служили та проповідували християнство дев’ять праведних чоловіків. Вони постраждали у ІІІ ст. до н. е. за віросповідання, язичники після довгих тортур стратили мучеників.

Іменини 12 травня

День ангела цього дня святкують Арсеній, Василь, Іван.

Прикмети на 12 травня

  • Схід сонця яскравий та ясний – літо буде теплим.
  • Зоряне небо вночі 12 травня – до багатого урожаю.
  • Багато хрущів – чекай посухи.
Читайте
Дні праці та блондинок: календар свят на травень 2021

Що не можна робити 12 травня

  • Лаятись та сваритись, а також тримати у голові негативні думки.
  • Сновидіння у ніч на 12 травня віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

Календар свят на 2021 рік

На початку травня віряни вже відзначили головне церковне свято року – Великдень.

Проте попереду на них чекає ще низка важливих дат, зокрема Трійця у червні.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка