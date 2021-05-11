12 травня – 132 день року. Які свята відзначають цього дня, читайте на Фактах ICTV.

12 травня – яке сьогодні свято

Цього дня відзначають професійне свято – Міжнародний день медичної сестри.

Також віряни вшановують Дев’ять мучеників. Згідно з переказами, у місті Кизик служили та проповідували християнство дев’ять праведних чоловіків. Вони постраждали у ІІІ ст. до н. е. за віросповідання, язичники після довгих тортур стратили мучеників.

Іменини 12 травня

День ангела цього дня святкують Арсеній, Василь, Іван.

Прикмети на 12 травня

Схід сонця яскравий та ясний – літо буде теплим.

Зоряне небо вночі 12 травня – до багатого урожаю.

Багато хрущів – чекай посухи.

Що не можна робити 12 травня

Лаятись та сваритись, а також тримати у голові негативні думки.

Сновидіння у ніч на 12 травня віще, проте розповідати про нього нікому не можна.

Календар свят на 2021 рік

На початку травня віряни вже відзначили головне церковне свято року – Великдень.

Проте попереду на них чекає ще низка важливих дат, зокрема Трійця у червні.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік читайте на Фактах ICTV.