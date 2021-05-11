Фаза зростання Місяця у червні починається 11-го числа та триватиме до 23-го.

Перша фаза, за прогнозами астрологів, розпочнеться 11 червня, а 19-го її змінить друга фаза, яка закінчиться 23 червня.

Найсприятливішими днями під час Місяця у фазі зростання астрологи вважають 15, 16, 17, а також 21 та 23 червня.

Ці дні ідеально підходять для важливих зустрічей, прийняття доленосних рішень, творчості, саморозвитку та нових захоплень.

Астрологи рекомендують будувати найважливіші плани саме на період Місяця у фазі зростання, але будуть у цей період і не дуже сприятливі дні – це 12, 14, 19 та 22 червня.

Ці дати не є дуже поганими чи небезпечними, але не так сприятимуть вашим починанням, як інші. У ці дні ви можете зіштовхнутись зі спокусами та посваритись зі своїми близькими, тому важливих справ краще уникати.

Магнітні бурі у 2021 році

Окрім місячної фази на наше здоров’я, самопочуття та настрій дуже сильно впливають магнітні бурі.

Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб і бути різної сили.

Якщо ви хочете дізнатись, чи будуть магнітні бурі у червні 2021 року, дивіться календар магнітних бур 2021 рік від Фактів ICTV.