Четверта хвиля Covid-19 в Україні неминуча – імунолог

Незважаючи на стабілізацію ситуації з коронавірусом, Україні не уникнути четвертої хвилі. Імунолог Андрій Волянський пояснив, чому.

За його словами, зараз значно більше смертей.

– Ми бачимо, що ситуація в 2021 році не краща, а гірша, ніж у 2020. Ми розуміємо, що ця четверта хвиля невідворотно прийшла в нашу країну, і питання, як згладити її вплив на суспільство, як зменшити цю кількість хворих і летальних випадків, – заявив він в ефірі Україна 24.

Волянський вважає, що причина навіть не в індійському штамі, а в тому, що “Україна ще на пройшла ті кроки пандемії, які вона повинна пройти”.

– Щоб їх полегшити, потрібно мінімізувати удар на вразливих, на літніх людей і групи ризику, – підсумував імунолог.

Початок четвертої хвилі коронавірусу прогнозував також президент Українського медичного клубу Іван Сорока.

Головною проблемою він називав низький рівень імунізації населення.

За його словами, черговий спалах можливий після травневих свят. Збільшення кількості нових випадків можна очікувати наприкінці цього літа або на початку осені.