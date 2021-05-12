День ангела – Ірини: привітання та значення імені

День ангела Ірини в Україні святкують декілька разів на рік. Зокрема, святкові дати припадають на 12 та 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 та 26 травня, 10, 17 та 22 серпня, 30 вересня, 1 жовтня, 2 листопада.
Це ім’я має грецьке походження та перекладається як спокій. Так греки називали дочку Зевса та Феміди – прекрасну богиню правосуддя. Серед слов’ян це ім’я дуже подобалося купцям.
Ірина – незвичайна дівчина, яка затьмарює всіх своєю красою та харизмою. Ця дівчина завжди дивує всіх людей, які її оточують, та досягає успіху у всіх починаннях.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Ірини у віршах, СМС та листівках.
Привітання з Днем ангела Ірини у листівках
Привітання з Днем ангела Ірини у віршах та СМС
Найкращі вітання з Днем ангела Ірини,
Здоров’я, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Все, що задумала, завжди збувається!
***
Гарної такої днини,
Іменини в Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю лиш радіти,
Та ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо, що йде, відганяє.
***
Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!
***
Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
Календар свят на травень
У календарі церковних свят на травень 2021 налічується багато важливих дат. Серед них – свято Миколая Чудотворця, рівноапостольних Кирила та Мефодія, а також преподобної Єфросинії.
Віряни знають, що ці дні мають особливу енергетику. Вважається, що все хороше, що загадали в цей день – неодмінно збудеться. Детальний календар церковних свят на травень 2021 дивіться на сайті Факти ICTV.