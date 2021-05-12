День ангела – Ірини: привітання та значення імені

День ангела Ірини в Україні святкують декілька разів на рік. Зокрема, святкові дати припадають на 12 та 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 та 26 травня, 10, 17 та 22 серпня, 30 вересня, 1 жовтня, 2 листопада.

Це ім’я має грецьке походження та перекладається як спокій. Так греки називали дочку Зевса та Феміди – прекрасну богиню правосуддя. Серед слов’ян це ім’я дуже подобалося купцям.

Ірина – незвичайна дівчина, яка затьмарює всіх своєю красою та харизмою. Ця дівчина завжди дивує всіх людей, які її оточують, та досягає успіху у всіх починаннях.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Ірини у віршах, СМС та листівках.

Привітання з Днем ангела Ірини у листівках

Привітання з Днем ангела Ірини у віршах та СМС

Найкращі вітання з Днем ангела Ірини,

Здоров’я, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Все, що задумала, завжди збувається!

***

Гарної такої днини,

Іменини в Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю лиш радіти,

Та ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо, що йде, відганяє.

***

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

***

Вітаю з іменинами Ірини,

Бажаю хай здійсняться твої мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

Календар свят на травень

У календарі церковних свят на травень 2021 налічується багато важливих дат. Серед них – свято Миколая Чудотворця, рівноапостольних Кирила та Мефодія, а також преподобної Єфросинії.

Віряни знають, що ці дні мають особливу енергетику. Вважається, що все хороше, що загадали в цей день – неодмінно збудеться. Детальний календар церковних свят на травень 2021 дивіться на сайті Факти ICTV.