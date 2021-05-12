Всесвітній день медичної сестри відзначають щорічно 12 травня. Представники цієї професії – надійні люди, оскільки вони відповідально ставляться до всього, що роблять.
Цього дня народилася знаменита медсестра Флоренс Найтінгейл, яка організувала перші у світі бригади медичних сестер.
Професія медсестри завжди була у пошані, жінки обирали її як благородне покликання – служити людям.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем медичної сестри у віршах та СМС.
СМС привітання з Днем медичної сестри
Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця та турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медсестри, вітання прийміть!
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Дорогі наші медичні сестри! У цей день ми раді привітати вас з професійним святом та сердечно подякувати за вашу важливу і гідну працю. Ви – добрі феї в білих халатах, рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ була б просто неможлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші плечі витримують всі труднощі долі й професії!
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Зі святом вас! Щастя вам і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише приємною місією!
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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу бере на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра та оптимізм завжди залишаються з Вами!
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У день медичної сестри
Щиро вас вітаю!
Які ви милі й добрі,
Всі підопічні знають.
Будьте щасливими завжди,
Менше вам складної роботи,
Відпочинку – хоч іноді!
І забудьте про турботи.
Календар свят на 2021 рік
В Україні є чимало свят, які відзначають представники різних професій. Згідно з календарем на 2021 рік, у травні буде щонайменше шість професійних святкових дат.
Серед них – День банківських працівників, День морської піхоти України, Всесвітній день метролога, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України, а також інші важливі дати. Дивіться повний календар неофіційних свят на 2021 рік на Фактах ICTV.