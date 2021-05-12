Гороскоп на тиждень, з 10 до 16 травня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 10 до 16 травня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цього тижня головна астрологічна подія – це молодий Місяць, який очікується 11 травня 2021 о 21.59 за київським часом. Молодик – це завжди певне завершення і початок, але не варто поспішати з починаннями з першого дня.

11 травня добре буде підвести підсумки минулого місяця, підчистити хвости, 12 травня – можна і потрібно помріяти, написати свої плани та установки на місяць. А з 13 травня вже можна діяти.

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Гороскоп для Овнів

Овни цього тижня зможуть отримати стимул або поштовх для отримання нових джерел доходів. Це може бути чітке розуміння того, що хочеться або потрібно придбати, може бути якесь абсолютно необхідне вкладення або витрати, які підштовхнуть до ідеї, де саме взяти на це гроші. Ймовірно, саме фінансові питання будуть відправною точкою для багатьох рішень. З приємного – пожвавлюється спілкування з друзями, з близькими родичами, можливе отримання чи оформлення потрібних паперів. Загалом сприятливий час для того, щоб звернутися в інстанції за необхідності.

Гороскоп для Тельців

Молодий Місяць 11 травня відбудеться у вашому знаці. Для вас – цей місяць дійсно може стати періодом важливих починань та особистих рішень. Цього тижня особливо добре буде почати новий цикл навчання, особливо якщо це навчання пов’язане з практикою, із застосуванням отриманих знань одразу на ділі (наприклад, курси водіння). Потроху можна навести лад у грошових питаннях: витрати розумні, виходить якісно спланувати бюджет і навіть дотримуватися його. Можна нагадати боржникам про повернення грошей, особливо після 14 травня.

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня до Меркурія, який перейшов у знак Близнюків, приєднується Венера. А значить, атмосфера стає більш звичною та приємною: легке спілкування, цікаві знайомства. Ви можете теж почати щось вивчати або транслювати свої знання. Це особливо гарний час для тих, хто поширює інформацію: вчителів, блогерів, журналістів. Добре виходить структурувати думку і подати її точно і доступно. Можливі додаткові несподівані витрати, але складно сказати, наскільки вони вдалі. Постарайтеся розставляти пріоритети у витратах: беремо те, що важливіше, а не те, що вдало підвернулося під руку і виявилося дешевшим.

Гороскоп для Раків

Раки зберігають активність під час ухваленнярішення і продовжують підштовхувати оточуючих до своїх цілей. Це хороший тиждень для об’єднання людей навколо своєї ідеї, для роз’яснення своєї позиції. З’являється шанс домовитися з опонентами, донести до них свою точку зору і, можливо, навіть переконати їх. Але занадто на це не сподіваємося. Якщо досягнете компромісу – вже добре, і вам загалом цього буде достатньо для того, щоб реалізувати задумане.

Гороскоп для Левів

У Львів можуть відкритися перспективи в роботі, нові несподівані повороти. Знову таки складно оцінити, наскільки вони сприятливі, тому що дуже багато залежить від особистого гороскопа людини. Але в будь-якому випадку робота – центр вашої уваги. Це також активний тиждень щодо участі в громадських заходах, вечірках, зборах. Світське спілкування буде приємним, і дуже висока ймовірність, що поєднане з корисним. Ви можете познайомитися з потрібними людьми, закріпити стосунки та укласти важливі для вас договори.

Гороскоп для Дів

У Дів теж буде можливість виблискувати на балах. І такими балами можуть виявитися не тільки розважальні заходи, а й освітні, і робочі зустрічі. Ваше структуроване мислення і вміння бачити деталі буде помічено керівництвом. Ви можете просунути свої ідеї, презентувати продукт, будете переконливими, і вразите колег і клієнтів. Ближче до кінця тижня ймовірні романтичні знайомства.

Гороскоп для Терезів

Саме час роздати борги. А ще – залучити інвестиції, звернутися до спонсорів, загалом – знайти ресурси для реалізації своїх ідей. В роботі – посилення активності, багато руху, іноді безладного, так що постарайтеся організувати свій час, щоб не витрачати його на вирішення чужих проблем або перетравлення того, хто що про вас сказав. Цього тижня з’являється хороша можливість зайнятися навчанням улюбленій справі, нехай це буде онлайн майстер-клас або прослуховування аудіокниги – але обов’язково приділіть час розвитку. У цьому криється ваш ресурс.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви можете опинитися в центрі уваги свого партнера. Не тікайте від з’ясування стосунків. Зараз є шанс розставити всі крапки над i. Також активізуються ваші конкуренти і недоброзичливці. Але і з ними ви можете впоратися, якщо відкрито обговорите всі претензії – як ваші, так і до вас. Це хороший період для того, щоб навести лад у домі, позбутися зайвого і звільнити місце в шафах (особливо 10 – 11 травня). Але це також стосується стосунків з іншими людьми. Дехто токсичний може піти з вашого оточення – і це точно буде плюсом.

Гороскоп для Стрільців

Активізуються партнерські стосунки. У вас можливі нові знайомства, цікаве спілкування, поїздки. Під кінець тижня ви можете відчути підйом ентузіазму та оптімзіму, може з’явитися приємне відчуття, що море по коліно. Тільки пам’ятайте, що це ваше особисте відчуття, яке можуть не поділяти інші люди. І будьте обережні з обіцянками. Не поспішайте брати на себе нові зобов’язання, дайте думкам вгамуватися.

Гороскоп для Козерогів

У вас просто прекрасний тиждень для наведення ладу – на робочому місці, в побуті, у власному гаманці. Плани, плани і ще раз плани – чим ретельніше продумані, тим простіше реалізуються. Протягом тижня дуже вірогідні романтичні пригоди. І навіть якщо ви зі своєю половинкою живете вже не перший десяток років, потіште один одного чимось незвичайним. Це гарний час для того, щоб оживити стосунки і надихнутися на спільні нові проекти.

Гороскоп для Водоліїв

Вам загалом властиво робити те, що хочеться, а не те, що потрібно іншим. Але цього тижня варто вдвічі більше уваги приділити саме собі. Займіться тим, що вас надихає, зустрічайтеся з друзями, з однодумцями, з коханими, прийміть гостей, дозвольте енергії інших людей оточити вас. Таке активне спілкування дасть поштовх для нових звершень. Навіть якщо ви разом не винайдете щось нове, то дасте відпочинок своїй голові та зможете більш ефективно діяти. Це спрацює навіть у інтровертів. Просто нехай це не будуть щоденні зустрічі з різними людьми, нехай це буде одна зустріч за тиждень, але постарайтеся її провести.

Гороскоп для Риб

Для Риб цей молодик теж вмикає теми навчання та улюблених занять. Так само, як і Водоліям, вам варто активніше, ніж зазвичай, спілкуватися та виходити у світ. Але найцікавіше, що до кінця тижня ви можете відчути особливий прилив творчої енергії та натхнення. Річ у тому, що 14 травня Юпітер – планета великого щастя – входить у ваш знак. Він залишиться там до кінця липня, але момент його переходу ви можете відчути дуже чітко. Зверніть увагу на те, яка сфера життя буде найактивнішою 14 – 16 травня, які ідеї приходять до вас, що обговорюється навколо. Дуже ймовірно, що саме ці теми і ідеї будуть важливими для вас протягом найближчих трьох місяців.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.