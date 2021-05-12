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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Грозові дощі, до +25: погода в Україні на 12 травня (КАРТА)

Погода ICTV

Погода в Україні в середу, 12 травня, буде переважно вологою – у більшості областей очікуються грозові дощі.

Сухо лише на північному заході, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Максимальні +24 +26 прогнозують на Закарпатті, в інших областях на Заході країни – від +15 до +21.

У південних областях сьогодні не вище +13 +15, на Півночі +14 +16.

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На Сході +11 +13, у центральних регіонах температура коливатиметься в межах +12 +14.

У Києві в середу дощ, гроза, протягом дня 14-16 вище нуля.

Погода 12 травня

Погода в другій декаді травня 2021

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують у другій декаді травня 2021 значне потепління.

12-13 травня ще досить прохолодно, що пов’язано з двома циклонами, але температура буде помітно підвищуватися з кожним днем ​​- з 14 травня на три-п’ять градусів.

Детальний прогноз погоди на другу декаду травня 2021 – на Фактах ICTV.

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