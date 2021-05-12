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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Коли День вишиванки 2021

вышиванка

Вже 15-й рік поспіль українці традиційно відзначають День вишиванки у третій четвер травня. Метою цього свята є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій.

У 2021 році День вишиванки припадає на 20 травня. Саме в цей день варто змінити повсякденний одяг на вишиту сорочку або сукню.

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Більше того, протягом останніх років вишиванка стала справжнім трендом.

Більшість українських брендів створюють національний одяг зі старовинною символікою та унікальним орнаментом.

Історія свята День вишиванки

День вишиванки – це важливе свято для кожного українця, оскільки воно символізує національну єдність. В Україні офіційно відзначати цей день почали лише у 2006 році.

Ініціатором цього стала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Детальніше про історію і традиції свята День вишиванки – читайте на Фактах ICTV.

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