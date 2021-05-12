Погода в Україні 13 травня, у четвер, порадує місцевих теплою температурою. Водночас Україною курсуватимуть циклони – один з них згодом піде за межі країни, проте насунеться інший.

Такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Синоптик зазначила, що із заходу до України наблизиться циклон Kai – через нього завтра поналивають дощі у Карпатах.

Водночас дощі найбільш ймовірні у західній частині України. Можливо, ввечері вони дотягнуть до Вінницької та Житомирської областей. Однак нарешті потепліє в східних областях, а також на Півдні та у Дніпропетровській області очікується температура від +19 до +22 градусів. В інших регіонах – протягом дня від +15 до +19 градусів.

Вітер південних напрямків стихне завтра на Сході, проте посилиться у західних та північних областях України. У Києві 13 травня також не очікується суттєвих опадів. Температура повітря вдень досягатиме від +15 до +18 градусів.

За прогнозом синоптика, надалі погода теплішатиме, проте без дощів не обійдеться. На Сході України впродовж неділі та понеділка місцями ймовірне підвищення температури повітря до +30 градусів.

Погода у травні

Погода у травні 2021 року, за прогнозами синоптиків, буде доволі мінливою. Проте вже на цьому тижні очікується значне потепління на території України.

Водночас в Укргідрометцентрі зазначили, що короткочасні дощі та грози будуть в усіх областях України. Читайте детальніше про погоду у травні 2021 на сайті Факти ICTV.

Джерело: Наталка Діденко