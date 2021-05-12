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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Щасливе поповнення: у Київському зоопарку в родині бізонів народився малюк

Щасливе поповнення: у Київському зоопарку в родині бізонів народився малюк

У Київському зоопарку, який розташований на проспекті Перемоги, у родині бізонів народився малюк.

Про цю радісну подію повідомила прес-служба Київського зоопарку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що у родині бізонів, Варяга та Вести, народилося маля. Проте ще не відомо, як назвали малюка-бізона та хто це – хлопчик чи дівчинка.

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Вагітність самки бізона триває близько дев’яти місяців. Зазвичай новонароджений бізон важить близько 30 кг.

Через декілька годин після народження він може встати на ноги та почати бігти на невеличкі відстані.

Кит у Темзі

В Англії місцеві ветеринари приспали малюка-кита, який заплив на мілину Темзи. Складне рішення ухвалили місцеві ветеринари після того, як оглянули малого смугача, який застряг на ковзанках для шлюпок.

Вони з’ясували, що кит більше не зможе повернутися до води, оскільки отримав важкі травми. Раніше вже його помічали рятувальні команди – до цього малюк встиг застрягнути на ковзанках човна Річмонд-лока та біля греблі Теддінгтон.

Фото: Pexels

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