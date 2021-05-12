Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про погіршення погодних умов у двох областях.

За даними Укргірометцентру, 12 травня у високогір’ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень, червоний) у зв’язку з відлигою.

Червоний рівень небезпеки означає, що погодні умови значно погіршилися. Це може бути небезпечним для людей та навколишнього середовища.

Наприклад, 3 рівень небезпеки може означати, що у регіоні очікується надзвичайний сніг, ожеледь або хуртовина.

Погода в Україні

Погода 12 травня в Україні очікується переважно вологою – у низці регіонів будуть грозові дощі. Однак суха погода збережеться у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

На Закарпатті прогнозують теплу погоду – близько 20 градусів, однак така ситуація буде не на всій території України. Читайте повний прогноз погоди 12 травня в Україні на сайті Факти ICTV.