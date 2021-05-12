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Факти / Lifestyle
Максим Зайченко |

WhatsApp відключить низку функцій деяким користувачам – причина

WhatsApp відключить низку функцій деяким користувачам – причина

Месенджер WhatsApp почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачам, які не погодяться з новою політикою конфіденційності. Це станеться найближчими тижнями, повідомив представник компанії. 

На першому етапі незгодним користувачам відключать доступ до чатів і дзвінків. Водночас вони зможуть скористатися цим функціоналом, якщо з ними захочуть зв’язатися інші користувачі. 

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На другому етапі у користувачів заберуть можливість отримувати повідомлення про надходження нових повідомлень своїх контактів. Таке блокування триватиме кілька тижнів, і для кожного цей період буде індивідуальним. 

Представник WhatsApp також повідомив, що акаунти незгодних із політикою конфіденційності користувачів не видалятимуть – їм продовжать нагадувати про нову політику компанії. 

WhatsApp передаватиме дані Facebook

Керівництво WhatsApp оголосило про нову політику конфіденційності в січні 2021 року. Вона передбачала передання персональних даних користувачів усьому сімейству додатків від Facebook. 

Серед цих даних – номер телефону WhatsApp, ім’я та фотографія профілю, історія листування, а також фінансові транзакції, які зробили через додаток.

Джерело: Business Insider

Фото: Pixabay

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