Месенджер WhatsApp почне блокувати дзвінки та повідомлення користувачам, які не погодяться з новою політикою конфіденційності. Це станеться найближчими тижнями, повідомив представник компанії.

На першому етапі незгодним користувачам відключать доступ до чатів і дзвінків. Водночас вони зможуть скористатися цим функціоналом, якщо з ними захочуть зв’язатися інші користувачі.

На другому етапі у користувачів заберуть можливість отримувати повідомлення про надходження нових повідомлень своїх контактів. Таке блокування триватиме кілька тижнів, і для кожного цей період буде індивідуальним.

Представник WhatsApp також повідомив, що акаунти незгодних із політикою конфіденційності користувачів не видалятимуть – їм продовжать нагадувати про нову політику компанії.

WhatsApp передаватиме дані Facebook

Керівництво WhatsApp оголосило про нову політику конфіденційності в січні 2021 року. Вона передбачала передання персональних даних користувачів усьому сімейству додатків від Facebook.

Серед цих даних – номер телефону WhatsApp, ім’я та фотографія профілю, історія листування, а також фінансові транзакції, які зробили через додаток.

Джерело: Business Insider