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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Яке свято 13 травня

Яке свято 13 травня

13 травня віряни західного обряду відзначають Вознесіння Господнє. Водночас у США святкують Національний день яблучного пирога, а у світі – Всесвітній день техніки для майбутнього.

Загалом цей день увійшов в історію декількома знаковими подіями та святами.

Факти ICTV розкажуть вам, які найважливіші свята, а також прикмети та заборони випадають на 13 травня.

Яке свято 13 травня

Цього дня західні християни відзначають Вознесіння, яке щороку випадає на четвер 40-го дня після Великодня.

Саме в цей день Ісус вознісся на небеса і з’єднався з Богом.

На Вознесіння потрібно відвідувати церковні служби, ходити в гості, пом’янути померлих батьків, а також роздавати милостиню жебракам і хворим.

Також щороку 13 травня у світі святкують  Всесвітній день техніки для майбутнього.

Зокрема, інженери та розробники демонструють власні інноваційні технологічні витвори.

Мета таких заходів – привернення уваги людей до важливості технологічного розвитку.

Водночас американці 13 травня відзначають смачний день – Національний день яблучного пирога. 

А все тому, що яблучний пиріг вважається національним американським десертом. Це символ процвітання і національної гордості у США.

День ангела 13 травня

У четвер, 13 травня, святкують імениниВасиль, Гнат, Максим, Микита та Яків.

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Прикмети на 13 травня

  • якщо протягом дня погода буде сонячною та без опадів – то таким буде літо;
  • якщо у ніч на 13 травня буде тепло та зоряно, то врожай влітку буде великим;
  • якщо 13 травня йтиме дощ – то наступний тиждень буде холодним і вологим;
  • якщо спостерігається ясний схід сонця – літо буде спекотним;
  • якщо вночі немає вітру, а на небі багато зірок – то варто очікувати посухи влітку.

Що не можна робити 13 травня

  • фізично працювати;
  • зловживати шкідливою їжею та алкоголем;
  • лаятись та сваритись;
  • йти кудись із дому без потреби;
  • ображати та залишати голодними тварин.

Церковний календар 2021

2 травня відзначили найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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