13 травня віряни західного обряду відзначають Вознесіння Господнє. Водночас у США святкують Національний день яблучного пирога, а у світі – Всесвітній день техніки для майбутнього.
Загалом цей день увійшов в історію декількома знаковими подіями та святами.
Факти ICTV розкажуть вам, які найважливіші свята, а також прикмети та заборони випадають на 13 травня.
Яке свято 13 травня
Цього дня західні християни відзначають Вознесіння, яке щороку випадає на четвер 40-го дня після Великодня.
Саме в цей день Ісус вознісся на небеса і з’єднався з Богом.
На Вознесіння потрібно відвідувати церковні служби, ходити в гості, пом’янути померлих батьків, а також роздавати милостиню жебракам і хворим.
Також щороку 13 травня у світі святкують Всесвітній день техніки для майбутнього.
Зокрема, інженери та розробники демонструють власні інноваційні технологічні витвори.
Мета таких заходів – привернення уваги людей до важливості технологічного розвитку.
Водночас американці 13 травня відзначають смачний день – Національний день яблучного пирога.
А все тому, що яблучний пиріг вважається національним американським десертом. Це символ процвітання і національної гордості у США.
День ангела 13 травня
У четвер, 13 травня, святкують іменини – Василь, Гнат, Максим, Микита та Яків.
Прикмети на 13 травня
- якщо протягом дня погода буде сонячною та без опадів – то таким буде літо;
- якщо у ніч на 13 травня буде тепло та зоряно, то врожай влітку буде великим;
- якщо 13 травня йтиме дощ – то наступний тиждень буде холодним і вологим;
- якщо спостерігається ясний схід сонця – літо буде спекотним;
- якщо вночі немає вітру, а на небі багато зірок – то варто очікувати посухи влітку.
Що не можна робити 13 травня
- фізично працювати;
- зловживати шкідливою їжею та алкоголем;
- лаятись та сваритись;
- йти кудись із дому без потреби;
- ображати та залишати голодними тварин.
Церковний календар 2021
2 травня відзначили найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.