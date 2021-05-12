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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З Днем медсестри: яскраві листівки та привітання

З Днем медсестри: яскраві листівки та привітання

День медсестри відзначають щорічно 12 травня. Дату свята обрали не випадково. У 1853 році за часів Кримської війни Флоренс Найнтінгейл організувала штаб сестер милосердя.

Туди могли вступити всі охочі жінки, попри їхній статус та становище в суспільстві. Всі вони були без медичної освіти. Добровольці доглядали за пораненими солдатами та допомагали лікарям на операціях.

У 1974 році сестри милосердя зі 141 країни світу з’їхалися на раду і заснували своє професійне свято. 12 травня – це день народження Флоренс Найнтінгейл, яка створила першу групу медсестер.

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Медсестра завжди потрібна – представники цієї професії дуже надійні люди. Впевнені, привітання з цієї святковою датою будуть їм приємні. Факти ICTV підготували оригінальні привітання у листівках з Днем медсестри.

Привітання з Днем медсестри у листівках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры - поздравления в картинках

Календар свят 2021

Крім офіційних державних свят, в Україні є багато важливих дат, які не затверджені на законодавчому рівні. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, травень порадує незвичайними датами.

Серед них – Міжнародний день сімей, Всесвітній день вишиванки, а також Всесвітній день без тютюну. Дивіться повний календар неофіційних свят на 2021 рік на сайті Факти ICTV.

Фото: Pexels

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