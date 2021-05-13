13 травня Google випустив новий дудл і присвятив його Зофії Стриєнській. Вона була польською художницею, графіком, ілюстратором, сценографом та представницею напрямку ар-деко.

Цьогоріч виповнюється 130 років з дня народження Стриєнської. Ілюстрацію для Google виконала художниця з Польщі Діксі Леота.

Зофію Стриєнську вважають однією з найвизначніших польських художниць у стилі ар-деко на початку 1900-х років.

— Її сміливі та авантюрні роботи відображають її особистість безкомпромісної героїні творчості та художньої виразності, – йдеться в описі від Google.

Зофія Стриєнська народилася у 1891 році у Кракові. Вона почала малювати карикатури на клієнтів свого батька у його друкарському магазині, розвиваючи свій талант.

Гендерні бар’єри того часу заважали її творчості і вона насмілилися їх порушити. Вона зробила собі чоловічу зачіску і поступила до Мюнхенської академії мистецтв, яка тоді не приймала жінок, як чоловік. Через рік обман розкрився і вона змушена була повернутися до Кракова, де зайнялася живописом і літературною роботою

Свою кар’єру Стриєнська розпочала у 21 рік із серії картин, що були засновані на польському фольклорі. Її сучасний погляд на традиційне мистецтво став її візитівкою, а стиль став неймовірно популярним, особливо після 1911 року, коли Польща здобула незалежність.

У 1917 році вийшла її серія робіт під назвою Слов’янські ідоли, що була надрукована чи не всюди, навіть на обгортках шоколадних цукерок.

Серед її найвідоміших робіт: ілюстрації до Монахомахії Ігнація Красицького, Пори року, Різдвяні гімни, Чотири таїнствам і Польські танці.

Художницю також називають принцесою польського мистецтва.

Google присвятив дудл Лаурі Бассі

17 квітня Google присвятив дудл Лаурі Бассі – італійському фізику, філософу та першій жінці в історії Європи професору фізики в університеті.

Детальніше про те, хто така Лаура Бассі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.