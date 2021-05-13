Тренди готельного етикету: як технології змінили комунікацію з гостем

Готельний бізнес став однією з тих сфер, в якій довелось плідно попрацювати над нововведеннями за останній рік. Карантин вніс свої корективи, тому продовжувати роботу у звичному режимі стало майже неможливо.

Підприємці намагались вивести діяльність на новий рівень, впроваджуючи досить цікаві рішення. І якщо обов’язковими масками чи антисептиками вже нікого не здивуєш, то “готель в телефоні” може вразити.

Оскільки сфера туризму постраждала чи не найбільше за час коронавірусу, власникам готельних приміщень було не легко. Як показує статистика, у 93% готелів прибуток значно зменшився. Хоча категорія та репутація зіграли роль, важко сказати, хто пережив кризу краще.

Важко було новим готелям, адже вони ще не мають стійкої позиції на ринку. Але “ветеранам”галузі теж не варто було розслаблятись, тому що навіть постійні гості не приїздили через обмеження. Дані STR (Smith Travel Research) демонструють несприятливу ситуацію: навіть у тих готелях, які працювали, рівень завантаженості не перевищував 10%.

Проте ніщо не вічне, люди почали знову їздити в улюблені міста і зупинятись у своїх фаворитів. Дотримуючись нових правил, туристи подорожували та звикали до нової реальності. Наприклад, в Україні стабільно залишились популярними напрямками Карпати та Одеса. Відповідно, у цих локаціях підприємцям варто було активізуватись, щоб робота було ефективною.

Захисне скло на стійці рецепції, доставка сніданків у номер замість роботи ресторану, зниження цін — все це стало основними методами ведення діяльності. А заради досягнення якомога вищого рівня безпеки роботу намагались максимально перевести в онлайн режим.

Ми з’ясували у засновника Ribas Hotels Group, які з трендів справді працюють в готельному бізнесі та чого варто чекати у майбутньому. Вибір коментатора не випадковий, оскільки Ribas – трендсеттер HoReCa індустрії, який поєднує в собі інвестиційну компанію з девелопментом і франчайзингом, а також збільшив у 2021 році кількість об’єктів під своїм управлінням до 25 (понад 1 000 номерів у восьми локаціях України), 20 з яких – курортні.

— Ви не помітите, як швидко настане момент, і робота всіх департаментів готелю: від бронювання до обслуговування номерів – відбуватиметься винятково через мобільні додатки та месенджери, — ділиться прогнозами засновник мережі Артур Лупашко.

Співробітники готелів мережі Ribas спілкуються з гостями під час проживання і виселення лише через Telegram і WhatsApp, комунікація віч-на-віч – обмежена.

Окрім месенджерів, у мережі Ribas для ведення робочих процесів створили чат-бота в Telegram, а також першими в Україні почали використовувати штриховий код із застосунку Дія під час реєстрації. Такий спосіб реєстрації дозволяє уникнути спілкування безпосередньо біля стійки рецепції та зайвий раз не шукати паспорт у валізі.

Завдяки цим інноваціям, українська готельна справа активно розвивається навіть під час пандемії коронавірусу. Так, наприклад, у грудні 2020 року було відкрито готельний комплекс Ribas Karpaty в Буковелі, а за межами України на завершальному етапі два готелі: Bautzen в місті Єленя-Ґура (Польща) та у місті Бар (Чорногорія).

Тренди підвищеного рівня турботи щодо безпеки гостей у готелях тепер стали провідними у веденні робочих процесів. В епоху поширення коронавірусу спілкування онлайн є найбільш правильним рішенням для дотримання карантинних заходів і водночас ведення звичного способу життя.

Хоча повноцінно галузь туризму відновиться не скоро, сприяти цьому варто з двох сторін. Поки підприємці активно впроваджують інноваційні рішення та намагаються привабити гостей, туристи можуть підтримати улюблені готелі або ж відкрити для себе нові. Співпраця бізнесу та суспільства була і є найкращою вакциною від будь-яких інфекційних хвороб та ризиків.