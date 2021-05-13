У 2021 році Ураза-байрам відзначають 13 травня. Це священне ісламське свято, день милосердя, добра та подяки.

За ісламським календарем день починається із заходом сонця, тому святкування Ураза-байрам почнеться ввечері 12 травня.

Історія Ураза-байрама

Ураза-байрам (Ід аль-Фітр) – це велике святкування завершення Рамадану, місяця суворого посту та молитов. Цього дня мусульмани дякують Аллаху за усі випробування та складнощі, адже милість на небесах отримають лише ті, хто віддано дотримувався усіх засторог Рамадану.

Ураза-байрам вважається другим найважливішим мусульманським святом після Курбан-Байрама. Воно символізує духовність та відродження, і свою подяку віряни (зокрема, усі повнолітні чоловіки) висловлюють через святкову молитву айт-намаз. До цієї дати мусульмани готуються напередодні.

Традиції свята

У святкові дні віряни вітають одне одного словами Ід мубарак, що означає Благословенного свята!

що означає Обов’язково потрібно зробити обмивання та вдягнути найкращий новий одяг.

Заведено жертвувати нужденним, допомагати продуктами та грішми. Милостиня символізує покаяння за власні гріхи.

Святкове застілля у сімейному колі, обов’язкові подарунки для усіх членів родини.

Жінки готують найкращі святкові страви та прибирають в оселях.

У зв’язку з пандемією коронавірусу в багатьох мусульманських країнах влада наполегливо рекомендує відзначати свято Ураза-Байрам у вузькому сімейному колі.

Що не можна робити

Будь-яка робота на землі вважалася гріхом.

Заборонялося сваритися, з’ясовувати стосунки та кричати на дітей.

Приходити в гості без подарунків або в старому одязі вважалося великою неповагою до свята.

Рамадан 2021

Під час Рамадану 2021 мусульмани дотримуються Великого посту близько одного місяця. У 2021 році він розпочався 12 квітня зі сходом сонця та триватиме до заходу 12 травня. На наступний день, 13 травня, відзначають важливе свято – Ураза-байрам.

Вважається, що під час Рамадану був посланий Коран. Ці 30 днів – період для переосмислення, духовного зростання, а також морального переродження. Що не можна робити під час Рамадану 2021 – читайте в матеріалі на сайті Факти ICTV.