Вознесіння Господнє в 2021 році християни західного обряду відзначають 13 травня. У християн східного обряду це свято випаде на 10 червня.

Вознесіння щороку відзначають на 40-й день після Великодня. Сталим є тільки день свята – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Різниця між святкуванням Вознесіння в католиків та православних цьогоріч становить чотири тижні, як і між відзначенням Великодня – 4 квітня та 2 травня відповідно.

Свято має таку назву, тому що Ісус Христос на сороковий день після воскресіння, поставши перед апостолами в Єрусалимі на горі Елеон, вознісся на небо.

Саме тому в усі дні від Великодня до Вознесіння вітальними словами є Христос воскрес! Воістину воскрес!

У день Вознесіння Господнього в усіх храмах відбуваються урочисті служби, а паломники відвідують гору Елеон, щоб поклонитися каменю, звідки вознісся Ісус Христос.

Трійця 2021

У 2021 році свято Трійці відзначатимуть у неділю, 20 червня, на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового.

Саме цього дня Святий Дух, що символізує єдність Святого Духа, Бога Отця і Бога Сина, зійшов на Ісуса Христа та Діву Марію.

У храмах освячуватимуть трави та гілочки дерев, які слід зберігати як оберіг впродовж усього року.

Детальніше про святкування Трійці 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.