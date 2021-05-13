Як зробити електронний ключ через Ощадбанк

Цифрові технології дедалі більше розвиваються та активно входять у наше повсякденне життя.

Однією з таких технологій є запровадження електронних ключів у банках. Вони значно полегшують життя клієнтів та дають змогу виконувати операції онлайн.

Електронний цифровий підпис наразі має таку саму юридичну силу, як і традиційний підпис від руки або мокра печатка на паперових документах.

Його було створено для підтвердження вашої особистості на онлайн-платформах та підписання документів в електронному форматі.

Що таке електронний ключ в Ощадбанку

Електронний ключ – це файл, створений за допомогою криптографічного перетворення інформації. Усі дані, що зберігаються у ключі, зашифровуються, саме тому його підробка неможлива. Після створення такого ключа ви отримуєте електронний цифровий підпис.

Після його створення користувач отримує доступ до своїх персональних даних та може переглядати всі оцифровані данні.

Ця функція допомагає заощаджувати ваш час та полегшує всю операційну діяльність в Ощадбанку.

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Як можна створити електронний цифровий підпис в Ощадбанку

Наразі створення електронного ключа можливо лише безпосередньо у відділенні банку.

Створити електронний ключ можуть фізичні та юридичні особи, які є клієнтами Ощадбанку.

Для цього вам потрібно мати такий перелік документів:

ваш паспорт або його копію;

картку платника податків;

вашу платіжну картку;

довідку про реєстрацію місця проживання.

Із цими документами вам потрібно прийти до відділення Ощадбанку та звернутися до фахівців.

Після оформлення клієнт банку отримує додаткову картку з чипом та доступ до двох ключів захисту.

Перший ключ – сертифікований і є повною особистою власністю клієнта. Доступ до нього не надається будь-яким іншим особам.

Його бажано зберігати на USB-флешці. Також він може зберігатися файлом у вашому телефоні або на вашій електронній пошті.

Другий ключ є відкритим і публікується у спеціалізованому довіднику банку та використовується для перевірки даних.

Ця система працює так, що коли користувач має доступ до відкритого ключа, то він може лише перевірити дані, але не має доступу до сертифікаційного.

Для перевірки електронного підпису достатньо лише відкритого ключа, а для того, щоб користуватися електронним підписом, потрібно мати доступ до сертифікаційного.

Таким чином банк надійно захищає ваші дані та надає підвищену конфіденційність вашим електронним операціям.