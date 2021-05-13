14 травня віряни відзначають день пам’яті пророка Єремії. У народі його свято називають Веремія Запашника.
Цього дня багато працювали в полі, припиняли орати та починали сіяти.
Іменини 14 травня святкують Юхим, Веремій, Гнат, Макар, Герасим, Ніна та Тамара.
Прикмети 14 травня
- Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – будуть дощі весь наступний місяць.
- Похмурий день – до морозної зими.
- На сході сонця немає хмар – до спекотного літа.
- З’явилися комарі на Веремія – пора сіяти жито.
- Вечірня роса – до ясного дня.
Що не можна робити 14 травня
- Позичати гроші, продукти та зерно – до невдач у родині та поганого врожаю.
Вознесіння Господнє 2021
Вознесіння Господнє відзначають на 40-й день після Великодня. Оскільки дата щороку є різною, день свята завжди є сталим – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.
Коли українці відзначатимуть Вознесіння Господнє 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.