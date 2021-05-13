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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 14 травня

14 травня_календар

14 травня віряни відзначають день пам’яті пророка Єремії. У народі його свято називають Веремія Запашника.

Цього дня багато працювали в полі, припиняли орати та починали сіяти.

Іменини 14 травня святкують Юхим, Веремій, Гнат, Макар, Герасим, Ніна та Тамара.

Прикмети 14 травня

  • Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – будуть дощі весь наступний місяць.
  • Похмурий день – до морозної зими.
  • На сході сонця немає хмар – до спекотного літа.
  • З’явилися комарі на Веремія – пора сіяти жито.
  • Вечірня роса – до ясного дня.
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Що не можна робити 14 травня

  • Позичати гроші, продукти та зерно – до невдач у родині та поганого врожаю.

Вознесіння Господнє 2021

Вознесіння Господнє відзначають на 40-й день після Великодня. Оскільки дата щороку є різною, день свята завжди є сталим – четвер шостого тижня після Світлого Христового Воскресіння.

Коли українці відзначатимуть Вознесіння Господнє 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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