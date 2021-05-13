У 2021 році свято Трійці відзначатимуть у неділю, 20 червня. Цей день ще називають П’ятидесятницею, бо випадає на 50-й день після Світлого Воскресіння Христового.

За Євангелієм, саме цього дня Святий Дух, що символізує єдність Святого Духа, Бога Отця і Бога Сина, зійшов на Ісуса Христа та Діву Марію.

Увесь тиждень після Трійці називається зеленим, оскільки вважається, що в ці дні Бог створив Землю й покрив її зеленню.

Саме тому в храмах освячують трави, гілочки дерев й зберігають їх як оберіг упродовж усього року.

У Зелену неділю люди ходять один до одного в гості та влаштовують гуляння.

Цього дня молодь водила хороводи з піснями, а дівчата ворожили на вінках.

Традиційно, саме на Трійцю потрібно свататися, а грати весілля – на Покрову, 14 жовтня.

Червона гірка 2021

Рівно через тиждень після Великодня, 9 травня, в Україні відзначатимуть Червону гірку. Зазвичай цього дня в невеликих містах та селах люди йдуть на цвинтар, щоб пом’янути покійних.

Можна йти на кладовище починаючи з наступної суботи після Великодня, 8 травня, оскільки субота – це загальноприйнятий день поминання протягом усього року.

На проводи до могил покійних можна ходити до вівторка, тобто до 11 травня, коли в Україні відзначатимуть Радоницю.

Детальніше про те, чому потрібно ходити на цвинтар на Червону гірку 2021, читайте в матеріалі Фактів ICTV.