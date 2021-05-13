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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Завдовжки як футбольне поле: до Землі наближається велетенський астероїд

астероїд, астероид

До Землі наближається велетенський астероїд розміром з футбольне поле. Довжина небесного тіла складає близько 118 м. Про це повідомляють експерти NASA.

Згідно з прогнозом NASA, астероїд під назвою 2015 KJ19 пролетить повз Землю у п’ятницю, 14 травня. За київським часом це станеться близько 13.00. Швидкість об’єкта сягатиме 23 км/c.

Співробітники американського відомства заявляють, що такі великі розміри небесного тіла KJ19 здатні зрівняти з землею маленьке місто. Та на щастя, цей астероїд не матиме загрози для планети.

Аналіз NASA показує, що космічна порода буде проходити на відстані трохи більше ніж у 15 разів між Землею і Місяцем.

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Космічний корабель NASA OSIRIS-REx зібрав зразки астероїда Бенну. Він доставить їх на Землю у 2023 році.

Капсула зі зразками окремо спуститься парашутом на випробувальний полігон, де її досліджуватимуть науковці.

Джерело: Express

Фото: Pixabay

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