День ангела Тамари святкують тричі на рік, зокрема й 14 травня. Тамара з івриту перекладається як фінікова пальма або смоківниця.
У жінок з цим ім’ям є схильність до лідерства, тому часто вони виходять заміж за молодших чоловіків. В цьому випадку в родині формуються стосунки, що задовольняють обох.
Тамара – дуже ощадлива господиня, проте на дітей грошей не шкодує. Смачно готує, квартиру тримає в зразковому порядку.
Характер має запальний, тому може влаштувати чоловікові сцену ревнощів на людях.
Якщо у вас є близька людина, знайома чи колега, яка носить це ім’я, то не забудьте привітати її з днем ангела.
СМС-привітання з днем ангела Тамари
***
Сонечко високо вже,
Ангел твій весну несе,
Свіжим дощиком весняним,
Ніжно поливає все.
Подарує в іменини,
Весняну тобі красу,
Перший пролісок для тебе,
Щоб заплела ти в косу!
Вечір зоряний для тебе,
Й сонячне світання,
З іменинами Тамара,
Щире привітання!
***
З днем ангела Тамари мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З днем ангела Тамара, найкращі привітання!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Тамара, ти моє дитя!
З днем ангела Тамари – привітання в листівках
Церковні свята у травні 2021
Позаду найбільші православні свята травня, проте буде ще кілька важливих дат.
Зокрема, на 22 травня припадає День Миколи Чудотворця, а 24 числа – рівноапостольних Кирила і Мефодія.
Детальний календар церковних свят на травень 2021 – на Фактах ICTV.