День ангела Тамари святкують тричі на рік, зокрема й 14 травня. Тамара з івриту перекладається як фінікова пальма або смоківниця.

У жінок з цим ім’ям є схильність до лідерства, тому часто вони виходять заміж за молодших чоловіків. В цьому випадку в родині формуються стосунки, що задовольняють обох.

Тамара – дуже ощадлива господиня, проте на дітей грошей не шкодує. Смачно готує, квартиру тримає в зразковому порядку.

Характер має запальний, тому може влаштувати чоловікові сцену ревнощів на людях.

Якщо у вас є близька людина, знайома чи колега, яка носить це ім’я, то не забудьте привітати її з днем ангела.

СМС-привітання з днем ангела Тамари

***

Сонечко високо вже,

Ангел твій весну несе,

Свіжим дощиком весняним,

Ніжно поливає все.

Подарує в іменини,

Весняну тобі красу,

Перший пролісок для тебе,

Щоб заплела ти в косу!

Вечір зоряний для тебе,

Й сонячне світання,

З іменинами Тамара,

Щире привітання!

***

З днем ангела Тамари мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З днем ангела Тамара, найкращі привітання!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Тамара, ти моє дитя!

З днем ангела Тамари – привітання в листівках

Церковні свята у травні 2021

Позаду найбільші православні свята травня, проте буде ще кілька важливих дат.

Зокрема, на 22 травня припадає День Миколи Чудотворця, а 24 числа – рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Детальний календар церковних свят на травень 2021 – на Фактах ICTV.