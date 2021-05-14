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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Греція остаточно відкрила кордони для туристів з України – посольство

Греція, Греция, море

Грецька Республіка знову змінила своє рішення і дозволила в’їзд на територію країни українським туристам.

Про відкриття кордонів з 14 травня повідомило посольство України в Греції.

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Для перетину кордону з туристичною метою громадянам України потрібно заповнити спеціальну PLF форму.

Також знадобиться сертифікат про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу, але його можна замінити негативним ПЛР-тестом, зробленим не пізніше ніж за 72 години до в’їзду.

Зауважте, що результати теста мають бути перекладені англійською.

Також можна надати довідку про перенесену коронавірусну хворобу або довідку про наявність антитіл, також перекладені на англійську.

Відпочинок у Чорногорії

Якщо ви плануєте відпочинок за кордоном, то повертаючись із Чорногорії ви зможете зробити тест на коронавірус абсолютно безкоштовно.

Місцеві органи охорони здоров’я повідомляють, що туристам надаватиметься безкоштовне лікування, якщо під час перебування в країні вони захворіли на коронавірус.

Джерело: Посольство України в Грецькій Республіці

Фото: Pixabay

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