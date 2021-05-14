Греція залишає кордони закритими для українських туристів, повідомляє посольство України у Грецькій Республіці.

Раніше республіка анонсувала відкриття країни для туристів з України, але 14 травня грецький уряд не ухвалив відповідного рішення.

У посольстві також заявили, що точна дата відкриття кордонів поки не відома.

Натомість в’їзд до країни відкрили мандрівникам інших країн, тепер їм не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію, але треба мати при собі негативний тест на Covid-19 або пройти повний курс щеплення.

Заборона в’їзду в Ізраїль

З 4 травня для громадян України діє також заборона на в’їзд до Ізраїлю, через нестабільну ситуацію з коронавірусом.

Скільки діятиме ці заборона – поки не відомо, але у посольстві зауважили, що усі дозволи на в’їзд до країни, видані до 1 травня, анулюються.

Для отримання нового дозволу потрібно знову подавати усі необхідні документи у компетентні органи.

Джерело: Посольство України в Грецькій Республіці