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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Магнітні бурі у травні: коли очікувати коливань та як їх пережити

Магнитные бури

Магнітні бурі у травні 2021 року очікуються 13 і 14 травня.

Місяць почнеться з незначних коливань 2 і 3 травня, тому на Великдень будьте обережні з вживанням спиртного та жирної їжі.

12 травня знову очікуються незначні коливання, 13 травня – магнітна буря потужністю G1 (слабка буря). 14 травня варто приготуватися до більш сильної бурі потужністю G2 (середня буря).

Календар магнітних бур в травні 2 021:

  • 2 травня – незначні коливання;
  • 3 травня – незначні коливання;
  • 12 травня – незначні коливання;
  • 13 травня – слабка магнітна буря;
  • 14 травня – середня магнітна буря;
  • 15 травня – незначні коливання;
  • 16 травня – незначні коливання;
  • 17 травня – незначні коливання;
  • 20 травня – незначні коливання.

Магнитные бури на май 2021 КАЛЕНДАРЬ

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі насамперед впливають на літніх людей, вагітних жінок, а також на тих, хто має хронічні захворювання.  Під час коливань на Сонці у людей може боліти голова, м’язи, суглоби, зростає тиск, з’являється дратівливість та безсоння. 

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Як вберегтися від магнітних бур

Щоб зберегти своє здоров’я під час магнітних бур, варто дотримуватися низки простих правил: 

  • Не пийте алкоголь. 
  • Каву краще замініть на чай. 
  • Менше вживайте жирної їжі. 
  • Добре висипайтеся. 
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі. 

Магнітні бурі у 2021 році

У календарі магнітних бур на 2021 рік зазначаються дати, до яких варто підготувати свій організм через геомагнітні коливання.

Магнітні бурі можуть сильно впливати на наше самопочуття. Тривають вони зазвичай від кількох годин до кількох днів.

Фото: Depositphotos

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