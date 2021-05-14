Маск втратив понад $20 млрд через висловлювання щодо Dogecoin

Статки мільярдера та гендиректора компанії Tesla Ілона Маска впали на понад $20 млрд після його скандального виступу в шоу Saturday Night Live.

Зокрема, на цьому тижні акції Tesla впали на 15%. Внаслідок цього капітал Ілона Маска знизився на $20,5 млрд.

Нині він залишається на третій позиції у списку найбагатших людей планети зі $145,5 млрд.

До появи мільярдера на комедійному шоу, його статки оцінювалися у $166 млрд.

Тоді ж на скетч-шоу Saturday Night Live Маск був найбагатшим гостем програми за всю історію.

Зокрема, в ефірі він зізнався про свою хворобу – синдром Аспергера, пожартував щодо своїх грандіозних бізнес-планів та обговорив криптовалюти Bitcoin і Dogecoin, назвавши останню шахрайством.

Хоч і Маск нещодавно активно просував ці монети, та після його слів вартість Dogecoin впала на понад 30% за добу.

Між тим 13 травня мільярдер повідомив, що Tesla припиняє продаж електромобілів за біткоїни.

Тож на тлі цієї заяви ціна найдорожчої криптовалюти Bitcoin впала одразу на 17% до позначки $47 тис.

А падіння акцій на 15% цього тижня коштувало мільярди капіталу Маска. Він в основному складається з 21% акцій Tesla та частки у космічній компанії SpaceX.

Однак незважаючи на це, Маск все ще майже на $110 млрд багатший у порівнянні з 2020 роком.

Твіти Маска про біткоїни

У лютому статки Маска за добу скоротилися на $15,2 млрд. Це сталося після рекордного падіння акцій Tesla на 8,6%.

Акції компанії могли подешевшати через твіти Маска, що біткоїн майже така сама нісенітниця, як і готівкові гроші.

Водночас за рік пандемії Covid-19 статки Маска зросли на 558% і тепер становлять $162 млрд.

Джерело: Forbes