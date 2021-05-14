Портрет коханої Пікассо продали на аукціоні у США за $103,4 млн

Картину відомого іспансько-французького художника Пабло Пікассо Жінка, що сидить біля вікна або, як її ще називають, Марі-Терез продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за $103,4 млн.

На картині зображена кохана Пікассо та одна із найвідоміших муз в історії сучасного мистецтва Марія-Тереза Вальтер.

Художник виконав портер маслом на полотні у 1932 році. Його розмір – 146×114 см.

Загалом ця картина – одна із серії портретів Марі-Терез, які традиційно продають на аукціонах.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, ‘Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’ realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA — Christie’s (@ChristiesInc) May 14, 2021

Окрім того, інший портрет музи Пікассо 11 років тому став найдорожчою картиною світу на одному із аукціонів.

Також в аукціонному будинку Christie’s продали картини інших відомих художників світу. Серед них Ван Гог, Піт Мондріан, Марк Ротко, Енді Уорхола.

Зокрема, витвір Ротко Без назви купили за $38,1 млн.

Натомість картину Ван Гога Трінкветайльскій міст – за $37,4 млн, Піта Мондріана Композиція II з жовтим, червоним і синім – за $26,1 млн.

На аукціоні продали найбільшу картину у світі

У березні роботу британського художника Саші Джафрі, яка є найбільшою картиною у світі на полотні, продали на аукціоні у Дубаї за $62 млн.

Полотно Подорож людства розділене на 70 каркасних секцій загальною площею 1 595,76 м², що пропорційно майже чотирьом баскетбольним майданчикам.