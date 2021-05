Портрет коханої Пікассо продали на аукціоні у США за $103,4 млн

Картину відомого іспансько-французького художника Пабло Пікассо Жінка, що сидить біля вікна або, як її ще називають, Марі-Терез продали на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку за $103,4 млн.

На картині зображена кохана Пікассо та одна із найвідоміших муз в історії сучасного мистецтва Марія-Тереза Вальтер.

Художник виконав портер маслом на полотні у 1932 році. Його розмір – 146×114 см.

Загалом ця картина – одна із серії портретів Марі-Терез, які традиційно продають на аукціонах.

#AuctionUpdate Pablo Picasso, ‘Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’ realizes $103,410,000 after over 19 minutes of bidding! pic.twitter.com/G7oVzG5KMA

— Christie’s (@ChristiesInc) May 14, 2021