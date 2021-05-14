В операційних системах Apple додали підтримку кримськотатарської мови

В оновленні операційних систем американської корпорації Apple з’явилася підтримка кримськотатарської мови.

Відтепер користувачі iOS 14.5 і macOS 11.3 можуть його обрати, увімкнувши в налаштуваннях Crimean Turkish (crh).

З цього моменту у розробників ПЗ з’явиться можливість локалізувати свої продукти кримськотатарською, розповів активіст Андрій Алексєєв.

За його словами, в компанії, цілком ймовірно, трохи помилились, вказавши назву мови, переплутавши Turkic (тюркський) та Turkish (турецька).

Алексєєв також зазначив, що звернення з приводу необхідності додати підтримку кримськотатарської мови відправлялися в Apple з 2017 року.

Всього в світі кримськотатарською мовою говорять понад 300 тисяч осіб. В основному його носії проживають в Україні, Туреччині, Узбекистані, Румунії та Болгарії.

За класифікацією ЮНЕСКО, ця словесність належить до групи, якій загрожує серйозна небезпека зникнення.

Кримська платформа: Путін шантажує світ

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що президент РФ Володимир Путін намагається шантажувати потенційних учасників ініціативи Кримська платформа.

За його словами, російський лідер спочатку намагається переконати своїх колег з країн, що бажають приєднатися до платформи, але згодом переходить на мову ультиматумів.

Чубаров підкреслив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента Володимира Зеленського в Туреччину і результатами його зустрічі з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.