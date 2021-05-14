Погода на вихідні в Україні (15 і 16 травня 2021)

На вихідні частину України накриють дощі, але в інших регіонах очікує сонячна і тепла погода.

Погода в Україні в суботу, 15 травня

У західних та північних областях очікуються дощі. Температура вдень 18-24, вночі 8-12.

На Півдні, Сході і в Центрі України буде хмарна з проясненнями погода. Стовпчики днем покажуть 23-28, а вночі 9-14.

Погода в Україні в суботу, 16 травня

У західних регіонах країни очікуються дощі. Температура вдень 18-20, вночі 8-10.

На Півночі, Сході і в Центрі України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень 23-28, вночі 9-13.

Жителям південних областей варто приготуватися до гроз. Стовпчики термометрів вдень покажуть 20-26, а вночі 11-13.

Рекордна спека

Напередодні в ООН оприлюднили дані, які вказують на те, що у 2021 році світ зіткнеться з катастрофічною спекою. Температурний рекорд цьогоріч поб’є найвищі показники минулого літа.

Крім того, десятиліття, яке закінчилося, було найтеплішим. Тому науковці переконані, що катастрофічного підвищення температури на 3-5° варто очікувати вже в цьому столітті.