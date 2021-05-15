Як швидко запам’ятовувати інформацію — методики

Методики запам’ятовування інформації допомагають якнайкраще фіксувати необхідні дані та тренувати мозок так, як це відбувається з тілом під час занять спортом.

Таких способів для прокачування розуму чимало, однак не всі вони зможуть допомогти вивчити матеріали, які стануть в пригоді під час навчання, роботи та навіть у повсякденному житті.

Мозок найкраще засвоює та розуміє інформацію, яку людина візуалізує перед собою. Такий спосіб допоможе створити яскраву картинку в голові, від якої не можна буде так просто позбутися. Однак не всім людям підходить такий метод – іноді його потрібно урізноманітнити.

Факти ICTV дізналися про найвідоміші методики швидкого запам’ятовування інформації. Саме завдяки їм ви зможете краще прокачати мозок та здивувати всіх оточуючих своїми дивовижними здібностями.

Метод локусів

У цього методу є декілька назв, а саме: метод локусів, палац пам’яті або розумова прогулянка. Потрібно візуалізувати дані, щоб цей метод спрацював, і мозок запам’ятав потрібний матеріал. Цей спосіб прекрасно підходить для навчання. Завдяки цьому методу можна запам’ятати імена та прізвища, дати з історії, а також вивчити іноземну мову.

Для цього уявіть, що ви перебуваєте у своєму будинку (він же палац пам’яті). Уявіть, як він виглядає, які у нього відмінні якості? Саме їх можна використовувати для запам’ятовування.

Кожен кут або меблі в будинку можуть слугувати тим “локусом”. До предметів декору можна підв’язати ідею або образ. Наприклад, той обідній стіл з дуба може стати одним локусом, ліжко – другим, а нічний світильник на кухні – третім.

Потрібно створити асоціацію між певною задумкою або словом з одним із цих красивих предметів у будинку. Зафіксуйте цю ідею в голові – під час візуалізації цих об’єктів ви зможете згадати необхідну вам інформацію.

Мнемоніка

Мнемоніка або мнемотехніка полягає у низці прийомів, які спрощують запам’ятовування важливих даних. Наприклад, якщо потрібно зазначити перелік ліків, то саме цей спосіб допоможе краще за інші методи.

Для цього потрібно створити послідовність певних і яскравих асоціацій, які розуму буде більш цікаво “досліджувати”. Є декілька технік мнемоніки. Серед них: акронім, акровірш та рифмізація.

Акронім – придумати комбінацію букв – певний шифр, який допоможе згадати всю інформацію.

Акровірш – придумати вірш, в якому перші літери рядків створюють будь-яке слово.

Ключі – потрібно виділити у фразах ключові слова – при їхній згадці відновлюється все речення.

Рифмізація – використання рими, щоб запам’ятати потрібний матеріал.

Метод чанки

Дані для потенційного запам’ятовування потрібно з’єднати в групу під певним шаблоном. Цей спосіб підходить для однотипних даних – номер телефону, перелік цифр та інше.

Наприклад, для швидкого запам’ятовування інформації можна “записати” у голові номер телефону через рисочку. Є ж різниця між набором цифр: 0931234567 і 093-123-45-67? Звичайно є.

Певний шаблон допоможе згрупувати у думках, наприклад, список продуктів – за алфавітом або за типом їжі.

Періодичні повторення

Суть методики запам’ятовування інформації – промовляти знову вивчений матеріал через деякий час. Формула для повторення:

Х = 2У + 1: де Х – день, коли дані почнуть йти з пам’яті, а У – день другого повторення.

Наприклад, якщо ви запам’ятали дані вісім днів тому, то їх потрібно повторити через дев’ять діб. Важливо – інтервал повторення може збільшуватися навіть на один рік та більше.

Сторітелінг

Згідно з даними наукових досліджень, наш мозок добре запам’ятовує красиву історію. Це також сприяє вивільненню окситоцину – гормону емпатії (його також називають гормоном обіймів).

Ця методика допоможе добре запам’ятати історичні події або інший потрібний матеріал. Уявіть перед очима певних персонажів, а також їхні сюжетні лінії. Чим відрізняється цей симпатичний блакитноокий брюнет від кароокої рудої дівчини? З чого вони починали свій шлях та яка у них мета – чого вони прагнуть?

Всі ці елементи створюють повноцінну історію, яку наш розум добре сприймає. Щоб допомогти собі краще запам’ятати, можна також встановити певну послідовність – хроніку подій у житті цих особистостей.