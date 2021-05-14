На 15 травня випадає кілька святкових дат, про які варто пам’ятати і з якими потрібно привітати один одного.

15 травня – яке сьогодні свято

Передусім щороку 15 травня у всьому світі відзначається Міжнародний день сім’ї. Його почали відзначати ще з 1993 року після ухвалення відповідної резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН.

Крім того, 15 травня вшановують пам’ять князів Бориса і Гліба, які були синами київського князя Володимира Святославовича.

Їх обох вбив старший брат Святополк Окаянний у 1015 році, коли спалахнула міжусобна боротьба за владу. Пізніше Бориса і Гліба почали вважати заступниками землі.

Прикмети на 15 травня:

Посаджені 15 травня огірки і гарбузи матимуть гарний урожай.

Сонячний теплий день обіцяє хороший урожай.

Якщо у цей день чути спів солов’я, то протягом кількох наступних днів варто чекати похолодання.

Що не можна робити 15 травня:

Якщо у вас були гості у цей день, то після того, як вони пішли не можна відразу прибирати.

Не рекомендують витрачати багато грошей і часто перераховувати їх.

Іменини 15 травня

Іменини 15 травня святкують Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Давид, Михайло, Роман.

Свята у червні

Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке випадає на 20 число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі свят на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.