На 15 травня випадає кілька святкових дат, про які варто пам’ятати і з якими потрібно привітати один одного.
15 травня – яке сьогодні свято
Передусім щороку 15 травня у всьому світі відзначається Міжнародний день сім’ї. Його почали відзначати ще з 1993 року після ухвалення відповідної резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН.
Крім того, 15 травня вшановують пам’ять князів Бориса і Гліба, які були синами київського князя Володимира Святославовича.
Їх обох вбив старший брат Святополк Окаянний у 1015 році, коли спалахнула міжусобна боротьба за владу. Пізніше Бориса і Гліба почали вважати заступниками землі.
Прикмети на 15 травня:
- Посаджені 15 травня огірки і гарбузи матимуть гарний урожай.
- Сонячний теплий день обіцяє хороший урожай.
- Якщо у цей день чути спів солов’я, то протягом кількох наступних днів варто чекати похолодання.
Що не можна робити 15 травня:
- Якщо у вас були гості у цей день, то після того, як вони пішли не можна відразу прибирати.
- Не рекомендують витрачати багато грошей і часто перераховувати їх.
Іменини 15 травня
Іменини 15 травня святкують Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Давид, Михайло, Роман.
Свята у червні
Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке випадає на 20 число.
Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі свят на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.