PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 15 травня

Какой праздник сегодня, 15 мая

На 15 травня випадає кілька святкових дат, про які варто пам’ятати і з якими потрібно привітати один одного.

15 травня – яке сьогодні свято

Передусім щороку 15 травня у всьому світі відзначається Міжнародний день сім’ї. Його почали відзначати ще з 1993 року після ухвалення відповідної резолюцією Генеральною Асамблеєю ООН.

Крім того, 15 травня вшановують пам’ять князів Бориса і Гліба, які були синами київського князя Володимира Святославовича.

Їх обох вбив старший брат Святополк Окаянний у 1015 році, коли спалахнула міжусобна боротьба за владу. Пізніше Бориса і Гліба почали вважати заступниками землі.

Читайте
Дні праці та блондинок: календар свят на травень 2021

Прикмети на 15 травня:

  • Посаджені 15 травня огірки і гарбузи матимуть гарний урожай.
  • Сонячний теплий день обіцяє хороший урожай.
  • Якщо у цей день чути спів солов’я, то протягом кількох наступних днів варто чекати похолодання.

Що не можна робити 15 травня:

  • Якщо у вас були гості у цей день, то після того, як вони пішли не можна відразу прибирати.
  • Не рекомендують витрачати багато грошей і часто перераховувати їх.

Іменини 15 травня

Іменини 15 травня святкують Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Давид, Михайло, Роман.

Свята у червні

Головним християнським святом у червні вважається День Святої Трійці – Отця, Сина і Святого Духа, яке випадає на 20 число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – з 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі свят на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка