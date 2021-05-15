День ангела – Зої (15 травня): привітання та значення імені

Згідно з церковним календарем, День ангела Зої відзначають три рази на рік – 26 лютого, 15 травня, 31 грудня.
Ім’я Зоя з грецької перекладається як життя. Також існує версія, що це ім’я – переклад з біблійного імені Єва.
Дівчина, яка має ім’я Зоя – красива, розумна, допитлива та харизматична дівчина. Саме вона завжди привертає увагу вартих заздрості наречених та викликає заздрість у дівчат.
Зоя володіє гарною емпатією, а також вона не вірить чуткам. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Зої в СМС, віршах та листівках.
Привітання з Днем ангела Зої у СМС та віршах
З днем ангела Зою я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту!
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У день ангела Зої бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Зоя, з днем ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
У справах всіх – лише хвала!
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Зоя, хай янгол на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх і процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
Привітання з Днем ангела Зої у листівках
Календар свят
У травні 2021 року буде декілька важливих церковних свят, згідно з календарем. Серед них – День Миколи Чудотворця, який припадає на 22 травня.
Також у третьому місяці весни буде декілька одноденних постів. Дивіться повний календар церковних свят на 2021 рік на сайті Факти ICTV.