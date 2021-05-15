Кожну третю суботу травня Україна відзначає свято миру і єдності – День Європи і цьогоріч воно припало на 15 число.

Україна – єдина країна не член ЄС, яка відзначає свято День Європи на державному рівні.

Свято встановили у 2003 році, після того, як Україна отримала незалежність і прийняла стратегічний курс на євроінтеграцію.

15 травня жителі України відзначають день спільних цінностей та спільної історії всіх націй континенту.

За традицією, в цей день по всій Україні проводилися масові заходи, але заятжний карантин вносить свої корективи, тож навіть під час свята треба не забувати про маски і дистанцію, а деякі події взагалі перенесли у онлайн формат.

Календар свят на травень 2021

У травня цього року відзначаємо чимало державних та неофіційних дат, зокрема днів ангела та професійних свят.

Щоб не забути привітати ваших рідних і близьких, дивіться список свят на травень 2021 року.