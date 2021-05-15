Незабаром в Україні у низці регіонів та столиці значно погіршаться погодні умови. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про небезпечні метеорологічні явища.

За даними Укргідрометцентру, 15 травня у найближчі три години у західних, північних та центральних областях очікуються грози, які триватимуть до кінця доби.

За прогнозами синоптиків, водночас у місті Києві та Київській області також у найближчі дві-три години та до кінця доби бушуватиме гроза.

ДСНС також попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-16 травня у більшості районів південних, західних, східних регіонів, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.

Погода в Україні

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні 15 травня очікується теплою, проте в деяких регіонах йтиме сильний дощ.

Майже у всіх областях України стовпчик термометра підніметься від +16 до +23 градусів, водночас очікуються рясні дощі та навіть грози.