Китайський космічний корабель без екіпажу на борту успішно приземлився на поверхню Червоної планети. Такий крок зробив Китай другою космічною державою після США, якій вдалося приземлитися на Марсі.

Космічний апарат під назвою Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля та марсохода, запустили з космодрому Веньчан на узбережжі Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року.

Це був перший крок щодо дослідження космосу Китаєм. Космічний корабель вийшов на орбіту Марса у лютому після майже семи місяців подорожі в космосі.

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Ровер знаходився над Червоною планетою в космосі понад два місяці, досліджуючи потенційні місця для вдалої посадки.

Планується, що марсохід перебуватиме в посадковому модулі декілька днів, перш ніж переступить до дослідження місцевості.

Надалі космічний апарат вивчатиме поверхню грунту та атмосферу Марса, а також шукатиме ознаки будь-якого давнього життя на Червоній планеті.

Величезний астероїд наблизився до Землі

До Землі наблизився величезний астероїд розміром як велике футбольне поле. Його довжина становить близько 118 м.

Астероїд пролетів повз Землю 14 травня приблизно о 13.00 за київським часом. Співробітники NASA заявили, що він здатний зрівняти із землею невелике місто.

Джерело: Xinhua