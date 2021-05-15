Київ відзначає День Європи в Україні

15 травня столиця відзначає День Європи в Україні. З цієї нагоди у Києві відбудуться святкові заходи на Михайлівській площі.

Це свято в Україні офіційно відзначають щорічно у третю суботу травня. У цьому році вона припадає саме на 15 травня.

День Європи в Україні у 2021 році присвячене темі Дунайський шлях у Європу. Наразі Україна є головою Дунайської комісії – міжнародної організації, що займається розвитком судноплавства на Дунаї.

Церемонія відкриття Днів Європи відбудеться о 12.30 на Михайлівській площі. О 14.00 планується нагородження переможців Міжнародного онлайн конкурсу пісні мовами країн Європейського Союзу Formidable.

Завершаться заходи 15 травня о 20.00 симфонічним концертом на Михайлівській площі. Композиції виконуватимуть Фестивальний оркестр у складі ансамблю Київські солісти, Національного Президентського оркестру та інші запрошені музиканти. 16 травня о 20.00 відбудеться продовження концерту.

Куди піти в Києві на День Європи

День Європи в Україні святкують у 2021 році святкують 15 травня. В цей день прославляють спільні цінності та історію всіх народів європейського континенту.

Попри пандемію коронавірусу у столиці відбудеться декілька святкових заходів з нагоди свята. Куди піти у Києві на День Європи – дивіться цікаву добірку місць та заходів у матеріалі на сайті Факти ICTV.