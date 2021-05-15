Традиційно Міжнародний день сім’ї відзначають 15 травня. Саме свято заснували на Генеральній Асамблеї ООН у 1993 році.

Безперечно, що сім’я – це найдорожче для людини. Саме у родині люди черпають натхнення, любов, підтримку та оптимізм, а сам день є чудовою нагодою зібрати за столом всією ріднею.

З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Міжнародного дня сім’ї.

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Сім’я! Опора наша і захист,

Рідний маяк на життєвому шляху!

Нехай все погане буде забуте,

І тільки щастя чекає нас попереду!

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Сім’я! Як багато в цьому слові!

У ньому дитячий сміх, зігрітий влітку,

Любов батьків і братерство,

Душ вічно споріднених багатство!

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З Днем сім’ї! З днем вірності і щастя!

Нехай стороною минуть вас нещастя!

І досвід помилок важких,

Веде завжди до добра, шляхом доступним!

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Сьогодні важливий для нас з вами день – День сім’ї.

Тож дозвольте вас привітати з цим чудесним днем і

побажати вашій сім’ї безмежного щастя, терпіння,

сімейного благополуччя. Живіть на втіху собі і своїм рідним.

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Сім’я — це щастя основа, сім’я — це світло в очах,

Сім’я — це будинок для будь-якого, сім’я — це життя в небесах!

Тебе я, родина, вітаю, не знаю, як без вас можна жити!

Я вірно вам обіцяю, що завжди буду вас любити!

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Вітаю з Міжнародним днем сім’ї та щиро бажаю, щоб вдома завжди чекали дорогі серцю люди, щоб ваш вогнище горіло і зігрівало всю сім’ю любов’ю, радістю, гармонією і світлом щастя.

Календар свят 2021

В Україні є чимало важливих дат, які не затверджені на законодавчому рівні. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, травень порадує незвичайними датами.

Серед них – Всесвітній день метролога, Всесвітній день вишиванки, а також Міжнародний день миротворців ООН.

З календарем неофіційних свят на 2021 рік можна ознайомитися на сайті Факти ICTV.