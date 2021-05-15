Традиційно Міжнародний день сім’ї відзначають 15 травня. Саме свято заснували на Генеральній Асамблеї ООН у 1993 році.
Безперечно, що сім’я – це найдорожче для людини. Саме у родині люди черпають натхнення, любов, підтримку та оптимізм, а сам день є чудовою нагодою зібрати за столом всією ріднею.
З нагоди свята Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Міжнародного дня сім’ї.
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Сім’я! Опора наша і захист,
Рідний маяк на життєвому шляху!
Нехай все погане буде забуте,
І тільки щастя чекає нас попереду!
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Сім’я! Як багато в цьому слові!
У ньому дитячий сміх, зігрітий влітку,
Любов батьків і братерство,
Душ вічно споріднених багатство!
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З Днем сім’ї! З днем вірності і щастя!
Нехай стороною минуть вас нещастя!
І досвід помилок важких,
Веде завжди до добра, шляхом доступним!
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Сьогодні важливий для нас з вами день – День сім’ї.
Тож дозвольте вас привітати з цим чудесним днем і
побажати вашій сім’ї безмежного щастя, терпіння,
сімейного благополуччя. Живіть на втіху собі і своїм рідним.
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Сім’я — це щастя основа, сім’я — це світло в очах,
Сім’я — це будинок для будь-якого, сім’я — це життя в небесах!
Тебе я, родина, вітаю, не знаю, як без вас можна жити!
Я вірно вам обіцяю, що завжди буду вас любити!
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Вітаю з Міжнародним днем сім’ї та щиро бажаю, щоб вдома завжди чекали дорогі серцю люди, щоб ваш вогнище горіло і зігрівало всю сім’ю любов’ю, радістю, гармонією і світлом щастя.
Календар свят 2021
В Україні є чимало важливих дат, які не затверджені на законодавчому рівні. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, травень порадує незвичайними датами.
Серед них – Всесвітній день метролога, Всесвітній день вишиванки, а також Міжнародний день миротворців ООН.
З календарем неофіційних свят на 2021 рік можна ознайомитися на сайті Факти ICTV.