16 травня – свято Маври-розсадниці або Маври-молочниці.
Вважалося, що в цей день корови, наївшись свіжої й соковитої трави, дають дуже поживне, смачне й густе молоко.
Саме через збільшення надоїв у корів Мавру і називали молочницею.
Цього дня віряни вшановують пам’ять мучеників Тимофія й Маври. Вони постраждали за віру в Христа в III столітті.
Також вшановують пам’ять преподобного Феодосія Печерського.
Цей святий православної церкви відомий як один із основоположників чернецтва на Русі, а також як ігумен Києво-Печерського монастиря.
Крім того, 16 травня відзначають Міжнародний день біографів. Цього дня варто вітати всіх авторів, які писали або пишуть біографії відомих історичних постатей, а також тих, хто пише про традиції й звичаї людей, які жили в ту чи ту епоху.
Іменини 16 травня відзначають Петро, Микола, Уляна, Тимофій, Павло.
Прикмети на 16 травня:
- Якщо роси вранці немає, то вдень може бути дощ.
- Якщо дуб розпустив листя раніше, ніж ясен – це може вказувати на посушливе літо.
- Якщо до 16 травня черемха зацвіла – буде холодно.
- Якщо качки й гуси в цей день махають крилами – може початися буря.
Що не можна робити 16 травня:
- Не варто спати до полудня.
- Не варто ображати когось і ображатися на рідних.
- Сьогодні не можна бути байдужими до тих, хто потребує допомоги й просить про неї.
- Не можна нічого брати в борг, щоб не провести ціле літо в злиднях.
День вишиванки 2021
20 травня 2021 року українці 15-й раз поспіль святкуватимуть День вишиванки.
Свято щороку відзначають у третій четвер травня. Метою цього свята є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій.
Детальніше про святкування Дня вишиванки 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.