16 травня – свято Маври-розсадниці або Маври-молочниці.

Вважалося, що в цей день корови, наївшись свіжої й соковитої трави, дають дуже поживне, смачне й густе молоко.

Саме через збільшення надоїв у корів Мавру і називали молочницею.

Цього дня віряни вшановують пам’ять мучеників Тимофія й Маври. Вони постраждали за віру в Христа в III столітті.

Також вшановують пам’ять преподобного Феодосія Печерського.

Цей святий православної церкви відомий як один із основоположників чернецтва на Русі, а також як ігумен Києво-Печерського монастиря.

Крім того, 16 травня відзначають Міжнародний день біографів. Цього дня варто вітати всіх авторів, які писали або пишуть біографії відомих історичних постатей, а також тих, хто пише про традиції й звичаї людей, які жили в ту чи ту епоху.

Іменини 16 травня відзначають Петро, Микола, Уляна, Тимофій, Павло.

Прикмети на 16 травня:

Якщо роси вранці немає, то вдень ​​може бути дощ.

Якщо дуб розпустив листя раніше, ніж ясен – це може вказувати на посушливе літо.

Якщо до 16 травня черемха зацвіла – буде холодно.

Якщо качки й гуси в цей день махають крилами – може початися буря.

Що не можна робити 16 травня:

Не варто спати до полудня.

Не варто ображати когось і ображатися на рідних.

Сьогодні не можна бути байдужими до тих, хто потребує допомоги й просить про неї.

Не можна нічого брати в борг, щоб не провести ціле літо в злиднях.

День вишиванки 2021

20 травня 2021 року українці 15-й раз поспіль святкуватимуть День вишиванки.

Свято щороку відзначають у третій четвер травня. Метою цього свята є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій.

Детальніше про святкування Дня вишиванки 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.