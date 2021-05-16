День ангела Тимофія припадає на 16 травня. У перекладі з грецького ім’я означає той, хто шанує бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік – переважно двічі на місяць.

Переважно чоловік з таким іменем спокійний та терплячий, він має шалену популярність серед дівчат. Про чоловіків, які мають ім’я Тимофій, часто кажуть, що вони – душа компанії.

Факти ICTV зібрали чимало яскравих листівок та привітань з Днем ангела Тимофія. Привітайте своїх чоловіків з цим святом!

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у СМС

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Тимофій, тебе вітаємо,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

У Тимофія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тимофій,

Прийми привітання!

Календар свят

Одне з найважливіших свят травня – День Миколи Чудотворця, який відзначатимуть 22 числа.

Дивіться детальний календар церковних свят на травень 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.