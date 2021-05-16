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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Тимофія: привітання в листівках та СМС

День ангела Тимофія: привітання в листівках та СМС

День ангела Тимофія припадає на 16 травня. У перекладі з грецького ім’я означає той, хто шанує бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік – переважно двічі на місяць.

Переважно чоловік з таким іменем спокійний та терплячий, він має шалену популярність серед дівчат. Про чоловіків, які мають ім’я Тимофій, часто кажуть, що вони – душа компанії. 

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Факти ICTV зібрали чимало яскравих листівок та привітань з Днем ангела Тимофія. Привітайте своїх чоловіків з цим святом!

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

З Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у СМС

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Тимофій, тебе вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!

***

У Тимофія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тимофій,
Прийми привітання!

Календар свят

Одне з найважливіших свят травня – День Миколи Чудотворця, який відзначатимуть 22 числа.

Дивіться детальний календар церковних свят на травень 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.

Фото: Pexels

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