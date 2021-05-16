За даними синоптиків, у понеділок, 17 травня, на території України погіршаться погодні умови.

Про небезпечні метеорологічні явища українців попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, 17 травня вдень очікуються грози, град та шквали (сильні пориви вітру 15-20 м/с) у південних та центральних областях України (1 рівень небезпеки, жовтий).

Цей рівень означає, що опади можуть бути небезпечними для водіїв та пішоходів. З цієї причини варто бути обережними на дорозі.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні 17 травня переважно буде теплою, але очікуються грози майже на всій території країни.

Температура вдень триматиметься на рівні до +21 градусів, проте вночі стане холодніше – температура опуститься до +9 градусів.