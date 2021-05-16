17 травня в світі відзначається День електрозв’язку та інформаційного суспільства. Це свято – відносно молоде: його було засновано Генеральною Асамблеєю ООН у 2006 році.

Цього дня можна привітати з професійним святом програмістів, Web-дизайнерів, працівників компаній-провайдерів, системних адміністраторів, а також редакторів інтернет-видань.

Пам’ятна дата має звернути увагу на необхідність збільшення обізнаності населення Землі про сферу використання інтернету та інформаційних технологій.

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Крім того, за церковним календарем 17 травня вшановують мученицю Пелагію Тарсійську, яку в народі називали Пелагією Заступницею. Її вважають покровителькою цнотливих дівчат, а також несправедливо скривджених.

Прикмети на 17 травня:

Якщо цього дня літає багато хрущів – до посухи;

калина зацвіла – пора сіяти гарбуз, огірки і кукурудзу;

якщо цього дня буде злива – розраховуйте на добрий врожай;

побачили на клені сережки – сійте буряк.

Що не можна робити 17 травня:

Варто відмовитися від прийому курятини, крім того цього дня не рекомендується різати домашню птицю;

Крім того, не можна обривати дерева і кущі.

Іменини 17 травня

Цього дня День Ангела святкують Пелагея, Кирило, Леонтій, Марія, Микита, Іван, Микола.