17 травня в світі відзначається День електрозв’язку та інформаційного суспільства. Це свято – відносно молоде: його було засновано Генеральною Асамблеєю ООН у 2006 році.
Цього дня можна привітати з професійним святом програмістів, Web-дизайнерів, працівників компаній-провайдерів, системних адміністраторів, а також редакторів інтернет-видань.
Пам’ятна дата має звернути увагу на необхідність збільшення обізнаності населення Землі про сферу використання інтернету та інформаційних технологій.
Крім того, за церковним календарем 17 травня вшановують мученицю Пелагію Тарсійську, яку в народі називали Пелагією Заступницею. Її вважають покровителькою цнотливих дівчат, а також несправедливо скривджених.
Прикмети на 17 травня:
- Якщо цього дня літає багато хрущів – до посухи;
- калина зацвіла – пора сіяти гарбуз, огірки і кукурудзу;
- якщо цього дня буде злива – розраховуйте на добрий врожай;
- побачили на клені сережки – сійте буряк.
Що не можна робити 17 травня:
- Варто відмовитися від прийому курятини, крім того цього дня не рекомендується різати домашню птицю;
- Крім того, не можна обривати дерева і кущі.
Іменини 17 травня
Цього дня День Ангела святкують Пелагея, Кирило, Леонтій, Марія, Микита, Іван, Микола.