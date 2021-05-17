Представниці прекрасної статі з іменем Ірина відзначають свої іменини кілька разів на рік.

Саме ім’я має давньогрецьке походження і найімовірніше, походить від імені Ейрені, що належало давньогрецькій богині миру та спокою. Воно означає буквально мирна та спокійна.

А ось святою покровителькою імені вважається великомyчениця Ірина Македонська. За свою віру вона зазнала образи та приниження і була спалена на багатті у 304 році.

У 2021 році День Ірини випадає на вісім днів: 29 квітня, 18 травня, 26 травня, 10 серпня, 17 серпня, 22 серпня, 26 серпня і 1 жовтня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і картинках з Днем ангела Ірини.

Найкращі вітання з Днем ангела Іри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

Свята в червні

У червні День Святої Трійці вважають головним святом у православних, який випадає на 20-е число.

Також розпочинається Петрів піст, який триватиме 14 днів – із 28 червня до 11 липня. А у нашому церковному календарі свят на червень 2021 можна більше дізнатися про важливі дати.