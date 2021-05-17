День ангела – Ірини (18 травня): привітання і значення імені

День ангела Ірини святкують декілька разів на рік. Одним із таких днів є 18 травня.
Значення імені Ірина
Ім’я має давньогрецьке коріння. Воно походить від імені богині Ейрени, яка відповідала за мир і спокій. Тому здавна вважалося, що всі Ірини мають сильну енергетику. Вони впевнені у собі, завжди прагнуть бути незалежними, рішучими, але водночас життєрадісними.
Заступницею володарок цього імені є свята Ірина Македонська.
Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ірини у картинках і СМС, щоб ви могли сказати у цей день кілька приємних слів своїм знайомим або рідним дівчатам.
Привітання з днем ангела Ірини у СМС
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Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
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Вітаю з іменинами Ірини,
Бажаю хай здійсняться твої мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
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Гарної такої днини,
Іменини у Ірини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
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З Днем Ангела Ірину я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
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З днем Ірини привітати
Поспішаю я в цю днину!
Щастя-долі побажати
І здоров’я всій родині.
Море радості, кохання,
Благих днів та світлих дум,
Хай здійсняться всі бажання,
Й стороною мине сум!
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З Днем Ірини шлю вітання.
Хай здійсняться всі бажання.
Хай казковим буде вечір,
Хай буде повним щастя глечик.
Привітання з днем ангела Ірини у картинках
Календар свят на травень
У календарі свят на травень 2021 є багато визначних дат, з якими варто привітати колег або друзів.
З-поміж них професійні свята, наприклад, День морської піхоти України.
Детальніше дивіться у матеріалі на нашому сайті.